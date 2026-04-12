Triplete per i Farruggia | l' olio di Realmonte si conferma tra i migliori d' Italia
Il frantoio Nettare d’oliva dei Fratelli Farruggia, situato a Realmonte, ha ottenuto tre riconoscimenti per i propri oli, confermandosi tra i migliori d’Italia. L’azienda si distingue nel settore dell’olivicoltura nazionale grazie ai risultati conseguiti in diverse competizioni. La vittoria tripla rafforza la posizione del frantoio tra i produttori di alto livello nel panorama italiano.
Il frantoio Nettare d’oliva dei Fratelli Farruggia, con sede a Realmonte, si conferma ai vertici assoluti dell’olivicoltura nazionale. L’azienda ha conquistato per il terzo anno consecutivo il prestigioso premio “Grande Olio Slow” assegnato dalla Guida Oli d’Italia 2026. Protagonista del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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