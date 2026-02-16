Raee Toscana tra le migliori in Italia | il ritiro gratuito funziona quasi ovunque

In Toscana, portare un vecchio cellulare o un elettrodomestico rotto senza acquistare nulla funziona quasi sempre, grazie al sistema di ritiro gratuito dei RAEE. Questa regione si distingue per il successo di questa iniziativa, che permette ai cittadini di smaltire i propri dispositivi in modo semplice e senza costi. Un esempio concreto è il numero crescente di negozi che hanno adottato questa pratica, facilitando il riciclo e riducendo l'abbandono di rifiuti elettronici nelle strade.

L’indagine di Legambiente ed Erion WEEE promuove la Toscana: 9 negozi su 11 applicano il servizio “1 contro 0”, ma restano carenze su informazione e visibilità Portare in negozio un vecchio cellulare, un caricabatterie rotto o un phon fuori uso senza comprare nulla è davvero possibile? In Toscana sì, nella maggior parte dei casi. A dirlo è l’indagine “Missione RAEE: Zero scuse” realizzata da Legambiente e sostenuta da Erion WEEE, che ha monitorato l’applicazione della normativa “1 contro 0”. Tra ottobre e novembre 2025, volontarie e volontari hanno visitato in incognito 11 punti vendita della grande distribuzione elettronica in Toscana.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Cardiologia tra le migliori in Italia. In un anno quasi 600 infartuati: "Mortalità ridotta e meno attese" L’ospedale di Macerata si distingue nel panorama italiano per la qualità della sua Cardiologia, riconosciuta come una delle migliori in Italia. In Italia il congedo mestruale funziona quasi solo nelle scuole In Italia, il congedo mestruale è stato adottato principalmente nelle scuole, grazie all’impegno di studenti e studentesse. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Conferimento piccoli RAEE, Toscana promossa; Rifiuti elettronici, Toscana promossa per il conferimento dei piccoli RAEE; Piccoli RAEE, negozi italiani promossi per lo smaltimento. Ma i rifiuti restano nei cassetti; Rifiuti, ritiro gratuito piccoli Raee nei negozi: la Toscana promossa dalla ricerca di Legambiente. Raee, Toscana tra le migliori in Italia: il ritiro gratuito funziona (quasi) ovunqueL’indagine di Legambiente ed Erion WEEE promuove la Toscana: 9 negozi su 11 applicano il servizio 1 contro 0, ma restano carenze su informazione e visibilità ... firenzetoday.it RAEE: l’85% nei negozi ritira gratis i piccoli elettrodomesticiTra le regioni più virtuose Lombardia, Toscana e Puglia mentre Sardegna e Campania registrano dati meno incoraggianti ma pur sempre superiori al 60% di risposte positive. bitmat.it Toscana promossa sul ritiro gratuito dei piccoli Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - facebook.com facebook