Prima o poi Il contendente dell’allenatore del Manchester United è pronto a colloqui

Si diffonde la notizia che il contendente dell’allenatore del Manchester United sia pronto a sostenere un colloquio. La notizia circola online e suggerisce che la ricerca di un nuovo tecnico per la squadra si faccia più concreta man mano che si avvicina la fine della stagione. Non ci sono dettagli su chi sia il contendente o sui motivi di questa possibile sostituzione.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La caccia all’allenatore del Manchester United si intensifica con l’avvicinarsi della fine della stagione. Il periodo di Michael Carrick come capo allenatore ad interim terminerà quest’estate, anche se una serie di sette vittorie in nove partite ha messo l’ex centrocampista nella condizione di ottenere l’incarico in modo permanente. Il Manchester United è salito al terzo posto in Premier League grazie alla sua ottima forma, e la qualificazione per la Champions League potrebbe aumentare il profilo dei candidati interessati a subentrare all’Old Trafford. L’articolo continua qui sotto Potrebbe piacerti L’obiettivo dell’allenatore del Manchester United fornisce un aggiornamento intrigante sul futuro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Prima o poi” Il contendente dell’allenatore del Manchester United è pronto a colloqui Articoli correlati La leggenda del Manchester United sulla soluzione dell’allenatore a sorpresaLa leggenda del Manchester United Peter Schmeichel ha avanzato il suggerimento radicale che una squadra da sogno composta da Ole Gunnar Solskjaer,... Statistiche dell’allenatore del Manchester United, record del Middlesbrough, carrieraIl Manchester United ha nominato l’ex centrocampista Michael Carrick come allenatore ad interim fino alla fine della stagione. Questo ragazzo no si raderà mai i capelli manchester united no ha vinto #football #manchesterunited Tutto quello che riguarda Manchester United Temi più discussi: Manchester United, rimpianto Greenwoord: che numeri al Marsiglia!; Premier, Manchester United - Aston Villa: orari e dove vederla; I capocannonieri di sempre in Champions League: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema; In Inghilterra sono sicuri: Zirkzee lascerà il Manchester United. Il Manchester United umilia Tyrell Malacia: prima lo cede al Besiktas poi lo fa scendere dall’aereoL’incredibile storia di calciomercato arriva direttamente da Oltremanica e riguarda il 26enne difensore olandese dello United, Tyrell Malacia. Dopo un lunghissimo stop di 18 mesi e girato in prestito ... fanpage.it In Inghilterra sono sicuri: Zirkzee lascerà il Manchester UnitedJoshua Zirkzee continua ad essere al centro di voci di mercato a pochi mesi dal via della sessione estiva. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, l'attaccante olandese potrebbe torna ... msn.com