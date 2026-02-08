Spesso mi dava piccoli avvertimenti quando non giocavo bene Nani racconta di aver giocato con Sir Alex Ferguson icona del Manchester United

Nani rivela che Sir Alex Ferguson gli dava piccoli avvertimenti quando non giocava bene. L’ex attaccante portoghese, che ha recentemente lasciato il ritiro a 39 anni, ha firmato con il club kazako Aktobe, lasciando di stucco molti tifosi e appassionati di calcio.

Sito inglese: Nani è uscito inaspettatamente dal ritiro nel gennaio 2026, firmando per il club della Premier League kazaka Aktobe all'età di 39 anni. L'ex ala portoghese ha avuto una carriera di successo in Europa, vincendo numerosi campionati con lo Sporting CP e il Manchester United, nonché campionati continentali sia con il club che con la nazionale. Spesso sembrava agire all'ombra di giocatori più illustri, ma il vincitore della Champions League del 2008 ha prosperato sotto la guida del suo allenatore a Manchester.

