La statale 614 è stata riaperta tra i km 0 e km 10 a Pretoro, secondo quanto comunicato da ANAS. La sezione superiore della strada, invece, rimane chiusa a causa di lavori per l’abbattimento di alberature nel territorio abruzzese. La località della Maielletta si mantiene accessibile, con la neve ancora presente sulle piste. La riapertura riguarda principalmente la tratta più a valle, mentre le operazioni di manutenzione continuano nella parte superiore.

? Cosa sapere ANAS riapre il tratto tra km 0 e km 10 della statale 614 a Pretoro.. Il tratto superiore resta chiuso per l'abbattimento di alberature nel territorio abruzzese.. Dalle ore 15:00 del 24 aprile 2026, il tratto della statale 614 tra il chilometro 0+000 e il km 10+580 è tornato percorribile grazie a un’ordinanza di ANAS che segue i lavori di messa in sicurezza nel territorio di Pretoro. La decisione del gruppo FS Italiane interrompe la chiusura prolungata dell’arteria fondamentale per l’alta montagna abruzzese, ma la circolazione non è ancora totalmente libera. Mentre la parte bassa della carreggiata torna accessibile ai veicoli, il segmento più elevato della strada, situato tra il chilometro 10+580 e il chilometro 19+050, rimane bloccato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Statale 614 riapre: la Maielletta resiste con la neve in pista

Notizie correlate

Maielletta, incidente sulla pista Sole: ferito uno sciatoreGiornata con discreto affollamento oggi sulle piste della Maielletta, nonostante la nebbia a tratti abbia condizionato la visibilità.

Leggi anche: Kappa e la collezione da sci ispirata alla Rossa Le scarpe ammortizzate Asics Trabuco 14 Rotazioni al top con la Babolat di Alcaraz. Ducati in pista con la neve. Lo sterrato? Mai stato così comodo

Altri aggiornamenti

Si parla di: SS 614 della Maielletta, finalmente si riapre: ma è polemica sulla gestione del territorio; Di Marco (Pd): accessi difficili verso Passolanciano, la Regione chiarisca.