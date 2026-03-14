Kappa e la collezione da sci ispirata alla Rossa Le scarpe ammortizzate Asics Trabuco 14 Rotazioni al top con la Babolat di Alcaraz Ducati in pista con la neve Lo sterrato? Mai stato così comodo

Kappa ha lanciato una collezione da sci ispirata alla Rossa, mentre le scarpe ammortizzate Asics Trabuco 14 sono state presentate come una novità per il trail running, offrendo maggiore comfort su diversi terreni. Alcaraz ha effettuato rotazioni con la Babolat, e Ducati ha partecipato a eventi sulla neve, dimostrando un coinvolgimento attivo nel settore motoristico e sportivo. Lo sterrato si presenta ora più comodo grazie alle nuove tecnologie.

Trail. Una corsa più energica e confortevole, su ogni tipo di terreno. Asics presenta la nuova Trabuco 14, evoluzione mirata rispetto al modello precedente. Scarpa che presenta un importante aggiornamento dell’ ammortizzazione, con l’integrazione della schiuma Ff Blast Max per una sensazione di morbidezza all’impatto e un ritorno di energia reattivo. La calzata è stata riprogettata, la tomaia in mesh tecnico protettivo, abbinata a una linguetta imbottita con costruzione a soffietto, contribuisce a proteggere il piede dai detriti del trail mantenendo resistenza e traspirabilità. La suola Asicsgrip combinata con una piastra di protezione anti-roccia, assicura trazione affidabile e supporto sotto il piede su terreni tecnici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kappa e la collezione da sci ispirata alla Rossa Le scarpe ammortizzate Asics Trabuco 14 Rotazioni al top con la Babolat di Alcaraz. Ducati in pista con la neve. Lo sterrato? Mai stato così comodo Articoli correlati Abbiamo provato le Asics Megablast, le scarpe da corsa super ammortizzate e super velociAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Adidas Originals svela collezione ispirata alla moda cinese, in arrivo in Europa con un tocco di innovazione culturaleAdidas Originals lancia in Europa una selezione di giacche ispirate al design tradizionale cinese, portando sul mercato occidentale capi che in Cina... Asics Trabuco 14 Preview - La Trabuco cada vez más cómoda y menos técnica Contenuti utili per approfondire Asics Trabuco Argomenti discussi: Kappa e la collezione da sci ispirata alla Rossa Le scarpe ammortizzate Asics Trabuco 14 Rotazioni al top con la Babolat di Alcaraz. Ducati in pista con la neve. Lo sterrato? Mai stato così comodo. Kappa e la collezione da sci ispirata alla Rossa Le scarpe ammortizzate Asics Trabuco 14 Rotazioni al top con la Babolat di Alcaraz. Ducati in pista con la neve. Lo sterrato ...Trail. Una corsa più energica e confortevole, su ogni tipo di terreno. Asics presenta la nuova Trabuco 14, evoluzione mirata rispetto al modello precedente. Scarpa che presenta un importante ... quotidiano.net La Asics Trabuco 14 è oggi ancora più confortevole, protettiva e stabileLa TRABUCO 14 presenta un importante aggiornamento dell’ammortizzazione, con l’integrazione della schiuma FF BLASTTM MAX. Questo miglioramento conferisce una sensazione di morbidezza all’impatto e un ... sportoutdoor24.it