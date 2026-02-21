Maielletta incidente sulla pista Sole | ferito uno sciatore

Un incidente sulla pista Sole di Maielletta ha coinvolto uno sciatore, causato dalla scarsa visibilità dovuta alla nebbia. L’uomo è caduto mentre percorreva una zona ripida, riportando ferite lievi. I soccorritori intervenuti sul posto hanno portato l’ammalato in ospedale per controlli. La pista era frequentata da molti sciatori, anche grazie al bel tempo, prima che la nebbia riducesse la visibilità. La giornata si è conclusa senza altri incidenti rilevanti.

Giornata con discreto affollamento oggi sulle piste della Maielletta, nonostante la nebbia a tratti abbia condizionato la visibilità. L'alternarsi di banchi di foschia non ha però scoraggiato gli appassionati, presenti in buon numero in vista anche delle previsioni favorevoli per domani, quando si attende il tutto esaurito grazie al bel tempo annunciato e a una copertura nevosa finalmente soddisfacente. Intorno alle 13 si è verificato un incidente sulla pista alta "Sole". Uno sciatore è rimasto ferito alla spalla sinistra dopo essere caduto, pare a seguito di una manovra di uno snowboarder che gli avrebbe tagliato la traiettoria.