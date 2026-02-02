Questa mattina è stato pubblicato il teaser della serie animata di Stranger Things, che rivela la data di uscita. I fratelli Duffer portano di nuovo gli spettatori a Hawkins, questa volta in un formato diverso, con una storia tutta nuova che coinvolgerà i fan della serie originale.

Il nuovo progetto ideato dai fratelli Duffer riporterà gli spettatori nel mondo di Hawkins per raccontare una nuova avventura dei protagonisti. Netflix ha condiviso online il teaser della serie animata Stranger Things: Storie dal 1985, svelandone la data di uscita. L'appuntamento per i fan delle avventure ambientate nella città di Hawkins e nel Sottosopra è stato fissato al 23 aprile. Cosa anticipa il trailer della serie spinoff di Stranger Things Il video condiviso online anticipa qualche dettaglio della nuova minaccia che si ritroveranno ad affrontare i giovani protagonisti della storia ideata per Stranger Things: Storie al 1985. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stranger Things: Storie dal 1985, il teaser della serie animata svela la data di uscita

Approfondimenti su Stranger Things

Netflix ha pubblicato il nuovo trailer di “Stranger Things: Storie dal 1985”.

Apple TV ha annunciato la data di uscita e diffuso il teaser trailer di For All Mankind 5, la nuova stagione della serie fanta-storica, a due anni dall’ultima.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Stranger Things

Argomenti discussi: Netflix sta ufficialmente cambiando la storia di Stranger Things dopo il finale; Dopo Stranger things, tutto sulla nuova serie horror dei Duffer Brothers in arrivo su Netflix; Stranger Things: nella serie spin-off animata verrà introdotto un personaggio inedito, Netflix pronta a riscrivere il canone; Tre videogiochi imperdibili se ami Stranger Things alla follia.

Stranger Things non avrà un finale segreto, ma una serie animata sì: Stranger Things: Storie dal 1985Netflix ha annunciato Stranger Things: Storie dal 1985, una serie animata collegata alla serie principale, che racconta delle storie inedite. multiplayer.it

Stranger Things: Storie dal 1985, la data e il teaser trailer italiano della serie animataDebutterà ad aprile su Netflix lo spin-off animato di Stranger Things: ecco il primo teaser trailer e tutto quello che c'è da sapere su Stranger Things: Storie dal 1985. comingsoon.it

Si torna a Hawkins! #Netflix ha annunciato la data e svelato il teaser di #StrangerThingsStorieDal1985, lo spin-off animato che ci ricatapulterà nell'universo di #StrangerThings in modo tutto nuovo - facebook.com facebook