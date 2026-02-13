Spider-Noir | svelati doppio teaser trailer e data di uscita della serie con Nicholas Cage in uscita su Prime Video

Prime Video ha annunciato la data di uscita di Spider-Noir, la serie con Nicholas Cage, dopo aver pubblicato due teaser trailer. L’attore interpreta per la prima volta il protagonista di una serie TV, portando sullo schermo un personaggio amatissimo dagli appassionati di fumetti. La serie, che promette azione e atmosfere noir, arriverà prossimamente sulla piattaforma, offrendo ai fan Marvel un nuovo modo di vivere l’universo dei supereroi.

Per chi ama l'universo Marvel, è in arrivo un'interessante novità su Prime Video (e non su Disney+): Spider-Noir, una serie live-action con Nicholas Cage, nel suo primo ruolo da protagonista in una serie tv. La serie, data l'ambientazione vecchio stile, sarà disponibile sia in bianco e nero che a colori. Ecco le anticipazioni sulla trama e sul cast, la data di uscita della serie e il primo teaser trailer svelato da Prime Video, anch'esso sia in bianco e nero sia a colori, così come le immagini della serie che trovate in due gallery al fondo di questo articolo. Spider-Noir è una serie live-action basata sul fumetto Marvel “Spider-Man Noir”.🔗 Leggi su Today.it

Prime Video ha pubblicato il primo teaser trailer di Spider-Noir, la nuova serie live-action che porta Nicolas Cage nei panni di Ben Reilly, noto anche come “The Spider”.

Prime Video ha svelato il primo trailer di Spider-Noir, la serie TV con Nicolas Cage.

