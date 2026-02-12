Polanski e Rosemary’s Baby | il thriller cult torna al cinema Rouge et Noir di Palermo nel 2026

Roman Polanski riporta “Rosemary’s Baby” sul grande schermo a Palermo. Dal 16 febbraio 2026, il film cult torna al cinema Rouge et Noir, attirando appassionati e curiosi. La pellicola, considerata un classico del thriller, torna a far discutere anche con le parole del regista, che ha parlato di questa nuova proiezione come di un’occasione speciale per riscoprire un film che ha segnato un’epoca.

Polanski al Rouge et Noir: “Rosemary’s Baby” torna a Palermo tra cinema e dibattito. Il capolavoro di Roman Polanski, “Rosemary’s Baby”, rivive sul grande schermo al cinema Rouge et Noir di Palermo a partire dal 16 febbraio 2026. La programmazione prevede proiezioni in italiano alle 17:30 e in lingua originale con sottotitoli alle 21:00, precedute da una presentazione a cura di Gian Mauro Costa e Gabriele Costa. L’evento offre un’occasione unica per riscoprire un film che ha segnato la storia del cinema, esplorando temi come l’irrazionalità, l’inquietudine e il confine tra realtà e fantasia. Un classico del thriller psicologico nel cuore di Palermo.🔗 Leggi su Ameve.eu

