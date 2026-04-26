Stagionalità e occupazione c' è l’intesa Siglato l' accordo per i lavoratori del terziario

È stato firmato un accordo territoriale tra Confcommercio Ferrara e i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, volto a favorire l'occupazione nel settore del terziario. L'intesa riguarda le assunzioni temporanee e si propone di sostenere le imprese e i lavoratori, in particolare in relazione alla stagionalità del settore. La firma rappresenta un passo concreto per migliorare le possibilità di impiego a breve termine.

‘Stagionalità e occupazione: un’intesa per sostenere imprese e lavoratori’. E’ stato siglato l'accordo territoriale tra Confcommercio Ferrara e i tre sindacati dei lavoratori del terziario - Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil -, che offre l'opportunità di assunzioni con contratti a tempo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Welfare per i lavoratori del terziario, stanziati oltre 60mila euro Lavoro stagionale: nuovo accordo Confcommercio Genova-sindacati per aziende del settore TerziarioConfcommercio Genova, Fisascat Cisl e Uiltucs Liguria hanno siglato un nuovo accordo territoriale in materia di stagionalità. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Servono stagionali, ma mancano i posti letto; Uila Sardegna, il congresso sceglie la nuova segreteria. Focus su lavoro, diritti e stagionalità in agricoltura; INL: Legge annuale PMI – prime indicazioni operative; Operaio agricolo a tempo determinato: si può prorogare il contratto o serve una nuova assunzione?. Intesa tra Confcommercio e sindacati sul turismo: Più contratti a termineStagionalità e occupazione: un’intesa per sostenere imprese e lavoratori: è stato siglato nei giorni scorsi l’accordo territoriale tra Confcommercio ... msn.com Le borse hanno davvero una stagionalità Alcune no - facebook.com facebook Osteria Antonelli, stagionalità e legame con il territorio. Alla base della nostra cucina x.com