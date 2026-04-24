Welfare per i lavoratori del terziario stanziati oltre 60mila euro

Un ente bilaterale del settore terziario della provincia di Agrigento ha annunciato un nuovo bando con una dotazione di oltre 60.000 euro destinata ai lavoratori e alle loro famiglie. La somma, pari a 61.000 euro, mira a sostenere le esigenze delle persone impiegate nel settore. La pubblicazione del bando segna l’avvio di un intervento volto a fornire aiuti economici e servizi di supporto ai lavoratori del terziario.

Oltre 60mila euro per sostenere i lavoratori del terziario e le loro famiglie. L'ente bilaterale del terziario di Agrigento ha pubblicato un bando che mette a disposizione 61.700 euro per contributi economici destinati ai dipendenti del settore.L'iniziativa punta ad aiutare i lavoratori a far.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Oltre 60mila euro per la cura del verdeIl Comune di San Mauro Pascoli ha stanziato 64mila euro per la manutenzione del verde. Manutenzione del verde pubblico, nei primi mesi del 2026 il Comune ha impegnato oltre 60mila euroContinuano gli investimenti da parte dell’amministrazione comunale di San Mauro Pascoli per la manutenzione del verde. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lavoratore, in arrivo più soldi in busta paga e fringe benefit fino a 3.000 euro: ecco le novità del Decreto 1° Maggio; Welfare aziendale a misura di lavoratori, imprese e tessuto economico locale; Il welfare aziendale come leva per lo sviluppo territoriale; Il welfare aziendale conquista giovani e pmi. Welfare per i lavoratori del terziario, stanziati oltre 60mila euroOltre 60mila euro per sostenere i lavoratori del terziario e le loro famiglie. L'ente bilaterale del terziario di Agrigento ha pubblicato un bando che mette a disposizione 61.700 euro per contributi ... agrigentonotizie.it Ex Ilva, si sbloccano i buoni per i lavoratori. Slitta il riavvio di Afo4Si sblocca per i dipendenti di Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva, il pagamento dei buoni spesa legati al welfare del contratto nazionale metalmeccanico. Nella prossima settimana ... quotidianodipuglia.it Un’analisi su 65mila lavoratori fotografa un cambio strutturale: il 54% del welfare va all’elder care. Cresce la «generazione sandwich» e si allarga il divario tra bisogni reali e sistemi pubblici x.com Dalla Welfare Week ai viaggi di istruzione, passando per il rapporto con i docenti: emerge un liceo dinamico, impegnativo ma capace di lasciare un segno nel percorso degli studenti LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/04/il-curie-e-il-liceo-dellimpossi - facebook.com facebook