Welfare per i lavoratori del terziario stanziati oltre 60mila euro

Da agrigentonotizie.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ente bilaterale del settore terziario della provincia di Agrigento ha annunciato un nuovo bando con una dotazione di oltre 60.000 euro destinata ai lavoratori e alle loro famiglie. La somma, pari a 61.000 euro, mira a sostenere le esigenze delle persone impiegate nel settore. La pubblicazione del bando segna l’avvio di un intervento volto a fornire aiuti economici e servizi di supporto ai lavoratori del terziario.

Oltre 60mila euro per sostenere i lavoratori del terziario e le loro famiglie. L'ente bilaterale del terziario di Agrigento ha pubblicato un bando che mette a disposizione 61.700 euro per contributi economici destinati ai dipendenti del settore.L'iniziativa punta ad aiutare i lavoratori a far.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Oltre 60mila euro per la cura del verdeIl Comune di San Mauro Pascoli ha stanziato 64mila euro per la manutenzione del verde.

Manutenzione del verde pubblico, nei primi mesi del 2026 il Comune ha impegnato oltre 60mila euroContinuano gli investimenti da parte dell’amministrazione comunale di San Mauro Pascoli per la manutenzione del verde.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Lavoratore, in arrivo più soldi in busta paga e fringe benefit fino a 3.000 euro: ecco le novità del Decreto 1° Maggio; Welfare aziendale a misura di lavoratori, imprese e tessuto economico locale; Il welfare aziendale come leva per lo sviluppo territoriale; Il welfare aziendale conquista giovani e pmi.

Welfare per i lavoratori del terziario, stanziati oltre 60mila euroOltre 60mila euro per sostenere i lavoratori del terziario e le loro famiglie. L'ente bilaterale del terziario di Agrigento ha pubblicato un bando che mette a disposizione 61.700 euro per contributi ... agrigentonotizie.it

welfare per i lavoratoriEx Ilva, si sbloccano i buoni per i lavoratori. Slitta il riavvio di Afo4Si sblocca per i dipendenti di Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva, il pagamento dei buoni spesa legati al welfare del contratto nazionale metalmeccanico. Nella prossima settimana ... quotidianodipuglia.it

Trova facilmente notizie e video collegati.