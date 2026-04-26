La stagione estiva sta entrando nel vivo e sulla riviera romagnola si percepisce un aumento della richiesta di personale stagionale nei ristoranti. I locali si preparano ad accogliere un numero crescente di clienti, mentre il settore si organizza per far fronte alle esigenze di questa fase di massimo afflusso. La presenza di lavoratori temporanei rappresenta una componente chiave per il funzionamento delle attività in questi mesi.

La stagione è in fermento e la riviera romagnola inizia ad assaporare quello che è il periodo più vivo dell’anno. La luce del sole si fa più intensa, la spiaggia si anima e si colora, i locali lavorano con ritmi più intensi. E fuori da negozi, bar, gelaterie, compaiono cartelli a chiare lettere: "Cercasi personale". Ed è così che comincia la caccia agli stagionali. "Il lavoro c’è basta rimboccarsi le maniche – assicura un ristoratore – fare un bel sorriso e ’non mettere il muso’ se si deve lavorare la sera o nel weekend". Comincia così il nostro viaggio fittizio alla ricerca di un lavoro estivo. Entriamo in un bar, dove il cartello è chiaro: ’Cercasi personale con esperienza’".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stagionali "Nei ristoranti c’è tanta richiesta"

Menù degustazione di SOLA PASTA in un RISTORANTE 1 STELLA Michelin

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