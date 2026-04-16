Le forze dell’ordine hanno scoperto una vasta rete di irregolarità nel settore della ristorazione, che coinvolgeva oltre 500 lavoratori senza contratto regolare. L’indagine ha portato all’identificazione di decine di esercizi tra Milano e Roma, collegati a una società appositamente creata per gestire questa manovra. L'operazione ha portato allo smantellamento di questa struttura illegale, con l’arresto di alcuni responsabili.

I militari del 3° Nucleo operativo metropolitano di Roma hanno smantellato un sistema di frode che coinvolgeva decine di locali tra Milano e la Capitale, scoprendo l’impiego di 500 lavoratori irregolari gestiti attraverso una società serbatoio. L’operazione ha messo in luce un meccanismo volto a evadere milioni di euro tra contributi previdenziali, imposte dirette e IVA, colpendo sia il settore della ristorazione di pregio sia le attività all you can eat nelle zone della movida. Il meccanismo della società serbatoio e lo sfruttamento della manodopera. Al centro dell’inchiesta si trova un modello operativo basato su un’entità giuridica priva di una reale struttura imprenditoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode nei ristoranti: smantellata rete di 500 lavoratori irregolari

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