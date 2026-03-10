Nelle ultime settimane, la capitaneria di porto ha effettuato controlli approfonditi nei ristoranti e lungo la filiera della pesca, portando al sequestro di merci e a sanzioni amministrative. Le verifiche si sono concentrate sul rispetto delle normative relative alla provenienza e alla tracciabilità del pesce, con interventi mirati a garantire la legalità delle operazioni commerciali e la sicurezza alimentare.

Controlli della capitaneria al porto: sequestri e sanzioni alla filiera della pesca. A febbraio il personale del nucleo operativo di Polizia ambientale della Capitaneria di porto di Marina, sotto il coordinamento del centro di controllo area pesca della direzione marittima di Livorno, ha effettuato una serie di controlli in esercizi commerciali, pescherie e ristoranti situati nei comuni dell’entroterra di Massa-Carrara. Le verifiche hanno permesso di accertare, in alcuni esercizi commerciali, diverse violazioni, in particolare relative alla mancanza delle informazioni necessarie a garantire la tracciabilità dei prodotti ittici, tipologia di attrezzo da pesca utilizzato e indicazione del quantitativo delle specie commercializzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pesce, multe e sequestri nei ristoranti

