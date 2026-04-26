Stafania Rago uccisa dal marito a Foggia Fortebraccio chiede di vedere i figli in carcere loro lo diffidano

Antonio Fortebraccio, arrestato con l'accusa di aver ucciso la moglie a colpi d'arma da fuoco nella loro abitazione a Foggia, ha presentato una richiesta per incontrare i propri figli mentre si trova in carcere. I figli, però, avrebbero diffidato l’uomo, che ora si trova in custodia giudiziaria in attesa di ulteriori accertamenti. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Antonio Fortebraccio avrebbe chiesto dal carcere di incontrare i figli dopo l'arresto per il femminicidio della moglie, Stefania Rago, assassinata a colpi di arma da fuoco in casa a Foggia. Il legale che assiste i due ragazzi avrebbe diffidato la collega che assiste Fortebraccio dal contattare nuovamente i due.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Stefania Rago e Antonio Fortebraccio, tragedia a Foggia: 46enne uccisa dal marito nella loro abitazioneUna donna di 46 anni, Stefania Rago, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito, Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata. Leggi anche: Foggia, Stefania Rago uccisa a colpi di pistola dal marito Antonio Fortebraccio, i vicini: "Stavano litigando" - VIDEO Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Foggia, chi era Stefania Rago: uccisa dal marito con l’arma di ordinanza, sui social i primi segnali. Il padre: Mia figlia voleva separarsi; Stefania postava scarpette rosse: terzo femminicidio in 3 giorni; Uccisa a Foggia dal marito, sui social rilanciava la campagna antiviolenza sulle donne; Stefania Rago uccisa in casa con quattro proiettili, il marito guardia giurata portato in carcere. Stafania Rago uccisa dal marito a Foggia, Fortebraccio chiede di vedere i figli in carcere, loro lo diffidanoAntonio Fortebraccio avrebbe chiesto dal carcere di incontrare i figli dopo l'arresto per il femminicidio della moglie, Stefania Rago, assassinata a colpi ... fanpage.it Foggia, chi era Stefania Rago: uccisa dal marito con l’arma di ordinanza, sui social i primi segnali. Il padre: «Mia figlia voleva separarsi»Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni, si è costituito ai carabinieri e ora è in carcere. Sui social i segnali lanciati dalla donna ... lagazzettadelmezzogiorno.it Stafania Rago uccisa a colpi di pistola dal marito: sui social i post contro la violenza sulle donne. Almeno quattro colpi di pistola esplosi in casa dall'uomo, guardia giurata, che ha chiamato i Carabinieri e confessato. La coppia aveva due figli poco più che vent - facebook.com facebook Foggia, Stefania Rago e le scarpette rosse (contro la violenza sulle donne): chi era la 46enne uccisa dal marito x.com