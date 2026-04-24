Foggia Stefania Rago uccisa a colpi di pistola dal marito Antonio Fortebraccio i vicini | Stavano litigando - VIDEO

A Foggia, una donna è stata uccisa con colpi di pistola dal marito all’interno della loro casa. La vittima è una donna di cui non sono stati forniti altri dettagli, mentre l’uomo coinvolto è una guardia giurata in possesso regolare dell’arma. I vicini hanno riferito che si trattava di una lite tra i coniugi, e il delitto si è verificato durante un confronto tra i due. La polizia ha avviato le indagini.

L'omicidio si è consumato all'interno dell'abitazione della coppia. Per compiere il delitto l'uomo, guardia giurata in regolare possesso d'arma, ha utilizzato la pistola d'ordinanza. Poi si è costituito Stefania Rago è stata uccisa a colpi di pistola dal marito Antonio Fortebraccio all'intern.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Foggia, Stefania Rago uccisa a colpi di pistola dal marito Antonio Fortebraccio, i vicini: "Stavano litigando" - VIDEO A Foggia, La lite, le urla e poi gli spari. Stefania Rago, uccisa a colpi di pistola dal marito Notizie correlate Stefania Rago e Antonio Fortebraccio, tragedia a Foggia: 46enne uccisa dal marito nella loro abitazioneUna donna di 46 anni, Stefania Rago, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito, Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata. Foggia, Stefania Rago uccisa dal marito Tommaso Fortebraccio: “Litigavano spesso, continue scenate di gelosia”Stefania Rago, 46 anni, lavorava come collaboratrice domestica e aveva due figli maggiorenni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La lite, le urla e poi gli spari. Stefania Rago, uccisa a colpi di pistola dal marito; Foggia sotto choc, Stefania uccisa in casa dal marito: sui social la battaglia contro la violenza sulle donne - FoggiaToday; Stefania Rago uccisa nella sua casa, il marito guardia giurata chiama il 112: Le ho sparato; Foggia, uccisa dal marito: il dramma di Stefania Rago. Sui social la foto delle scarpette rosse. Foggia, Stefania Rago uccisa dal marito Tommaso Fortebraccio: Litigavano spesso, continue scenate di gelosiaStefania Rago, 46 anni, lavorava come collaboratrice domestica e aveva due figli maggiorenni. Il marito che l’ha uccisa a colpi di arma da fuoco dopo una lite nella loro casa di Foggia, Antonio Tommas ... fanpage.it Stefania Rago e Antonio Fortebraccio, tragedia a Foggia: 46enne uccisa dal marito nella loro abitazioneUna donna di 46 anni, Stefania Rago, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito, Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata. Il drammatico episodio si è ... laprimapagina.it Ennesimo Femminicidio, Stefania Rago er...Altro... - facebook.com facebook