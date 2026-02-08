final fantasy 7 rebirth square enix annuncia un taglio di prezzo permanente su ps5 e pc

Square Enix riduce il prezzo di Final Fantasy 7 Rebirth su PS5 e PC. A partire dal 9 febbraio, il gioco costerà meno, rendendolo più facile da comprare per chi vuole provarlo. La decisione arriva dopo che il titolo ha ottenuto grande seguito tra i fan e ora punta a raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Square Enix ha annunciato ufficialmente un’importante riduzione di prezzo permanente per Final Fantasy 7 Rebirth su PS5 e PC, rendendo il titolo più accessibile a partire dal 9 febbraio. Il taglio, che arriva fino a 20 euro, riguarda tutte le principali edizioni digitali e segna un cambio di strategia significativo per uno dei giochi più premiati degli ultimi anni. La mossa si inserisce in un contesto più ampio, legato all’espansione del gioco su nuove piattaforme e a un riallineamento generale del listino. Nel dettaglio, Square Enix ha rivelato che la Standard Edition scenderà a 59,99 euro su PS5 e 49,99 euro su PC, mentre la Digital Deluxe Edition costerà rispettivamente 79,99 e 69,99 euro. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Approfondimenti su Final Fantasy 7 Rebirth

Square Enix annuncia con entusiasmo che Final Fantasy Pixel Remaster ha superato i 6 milioni di copie vendute.

Toshiyuki Itahana, Character Designer di Final Fantasy IX, ha annunciato il suo addio a Square Enix dopo oltre trent’anni di collaborazione.

