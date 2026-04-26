Italia attacco di un grosso squalo! Paura Il VIDEO

Un’imbarcazione da diporto nel mare di Gallipoli, nel Salento, è stata sorpresa da un grosso squalo che si è avvicinato e ha colpito l’imbarcazione. L’episodio è stato registrato in un video che ha circolato sui social. Non sono stati segnalati feriti o danni alla barca. L’incidente si è verificato nel tratto di mare davanti alla costa di Gallipoli, senza altre testimonianze ufficiali.

Un episodio inatteso ha scosso il tratto di mare al largo di Gallipoli, nel cuore del Salento, dove un’imbarcazione da diporto è stata improvvisamente avvicinata e colpita da un grosso squalo. A bordo si trovavano alcuni pescatori impegnati in una battuta nelle acque non lontane dalla costa. La presenza dell’animale, un esemplare di squalo mako di grandi dimensioni, ha generato forte tensione tra i presenti. Il contatto con lo scafo ha provocato momenti di paura e disorientamento. L’incontro è avvenuto in condizioni di mare calmo ma con scarsa distanza dalla riva. L’attacco si sarebbe concentrato sulla prua dell’imbarcazione, che è stata urtata con forza dall’animale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Gli attacchi di squalo più spaventosi

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