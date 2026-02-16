Uno squalo bianco pescato in Spagna conferma la presenza della specie nel Mediterraneo

Uno squalo bianco è stato catturato accidentalmente al largo delle coste spagnole, dimostrando che questa specie ancora nuota nel Mediterraneo. La cattura di un giovane esemplare avviene in un momento in cui sono stati segnalati altri avvistamenti, rendendo evidente la presenza di questi predatori nelle acque italiane e spagnole. Questa scoperta solleva nuove preoccupazioni sulla conservazione di una specie così rara e vulnerabile.

Un giovane squalo bianco catturato accidentalmente in Spagna e nuovi avvistamenti recenti confermano che la specie è ancora presente nel Mediterraneo, anche se estremamente rara e minacciata.🔗 Leggi su Fanpage.it No, non è stato uno squalo toro a uccidere il bambino di 12 anni a Sydney: la specie coinvolta Recentemente, si è diffusa la notizia dell’attacco che ha causato la morte di Nico, un bambino di 12 anni a Sydney. Scoperta una nuova specie di squalo “lanterna” che brilla nel buio degli abissi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Uno squalo bianco gioca come un cucciolo: il video che lascia a bocca aperta anche gli esperti; Uno squalo bianco gioca come un cucciolo: il video che lascia a bocca aperta anche gli esperti. Uno squalo bianco gioca come un cucciolo: il video che lascia a bocca aperta anche gli espertiNelle acque di Anglesea , lungo la costa australiana, una normale uscita di pesca si è trasformata in una scena surreale. Due pescatori si ... notizie.tiscali.it Il sub riprende l'incontro ravvicinato con un grande squalo biancoPaul Dabill, che ha filmato questo filmato, ha raccontato a Storyful che stava pescando con un suo amico su una barriera corallina artificiale al largo della Florida quando ha avuto un incontro ... video.corriere.it CHI MANGIA CHI - L'Italia è uno dei maggiori consumatori e importatori di carne di squalo al mondo (dati FAO). Per la precisione, siamo terzi in questa triste e vergognosa classifica dopo Corea e Spagna. E questo è un dato di fatto. Sembra incredibile, nevve - facebook.com facebook