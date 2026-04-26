Spreco di cibo a Bergamo 760mila pasti salvati con l’app Too Good To Go | in provincia 450 negozi aderenti

A Bergamo, grazie all’app Too Good To Go, sono stati recuperati circa 760mila pasti, coinvolgendo 450 negozi della provincia. Questi dati fanno parte di un rapporto recente, redatto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). L’iniziativa mira a ridurre lo spreco alimentare, mettendo in contatto i consumatori con i negozi che altrimenti gettano via cibo ancora commestibile.

Secondo uno degli ultimi rapporti stilati dalla FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, oltre un terzo del cibo prodotto al mondo non viene consumato: succede a ogni fermata intermedia lungo la catena di approvvigionamento alimentare, dall’azienda agricola a quelle di trasformazione o lavorazione, nei negozi e nei ristoranti, fino all’ambito domestico, purtroppo quello dove si concentra la maggior quantità di alimenti sprecati. Un impatto significativo che, oltre a non trovare un punto di equilibrio, porta con sé anche risvolti etici legati alle forti difficoltà di accesso al cibo che ancora oggi continuano ad affliggere certe zone del nostro pianeta.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Mensa a impatto zero: 10mila pasti salvati da spreco grazie a collaborazione tra azienda e associazioni a ModenaNel cuore della città di Modena, dove il traffico si addormenta lentamente dopo il crepuscolo e le luci delle mense aziendali si spengono tra le 14 e... Dalle mense aziendali alle tavole di chi ha bisogno: 4mila di pasti salvati dallo spreco grazie al progetto CiboAmicoSono quasi 168 mila i pasti recuperati dal 2009 a oggi attraverso CiboAmico, il progetto del Gruppo Hera che combatte lo spreco alimentare e aiuta le... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Best Practices contro lo spreco alimentare - FIPE; Giornata della Terra: in Italia lo spreco di cibo vale come un Paese intero, ecco i dati; Iperal contro lo spreco alimentare: 500 tonnellate di cibo fresco recuperate in un anno; Unomattina 2025/26 - Spreco di cibo in calo, l'Italia migliora nel 2026 - 21/04/2026 - Video. Spreco di cibo, a Bergamo 760mila pasti salvati con l’app Too Good To Go: in provincia 450 negozi aderentiAlimenti prossimi alla scadenza venduti a prezzi vantaggiosi da panettieri, forni e negozi di ortofrutta, ma anche gastronomie, macellerie, ristoranti e supermercati: tramite il più grande marketplace ... bergamonews.it Giornata della Terra: in Italia lo spreco di cibo vale come un Paese intero, ecco i datiIn occasione della Giornata della Terra 2026, i dati sullo spreco alimentare in Italia si pongono al centro del dibattito ambientale, mostrando un impatto molto più ampio di quanto si ... ilmessaggero.it Minore spreco di carburante. Tutela dell'ambiente. Riduzione del traffico stradale. Il nostro Pianeta è in buone mani. Grazie di esistere! - facebook.com facebook