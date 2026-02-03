Dalle mense aziendali alle tavole di chi ha bisogno | 4mila di pasti salvati dallo spreco grazie al progetto CiboAmico

Dalle mense aziendali alle tavole di chi ha bisogno, sono quasi 168 mila i pasti recuperati dal 2009 grazie al progetto CiboAmico del Gruppo Hera. In anni di lavoro, sono stati salvati circa 4mila pasti al giorno, evitando che finissero nella spazzatura e portando cibo a chi ne ha bisogno. Un’iniziativa concreta che mette in moto risorse e solidarietà, senza troppi fronzoli.

Sono quasi 168 mila i pasti recuperati dal 2009 a oggi attraverso CiboAmico, il progetto del Gruppo Hera che combatte lo spreco alimentare e aiuta le persone in difficoltà. Un risultato che si traduce in 684mila euro di valore complessivo e quai 74 tonnellate di rifiuti in meno, corrispondenti a.

