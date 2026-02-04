Mensa a impatto zero | 10mila pasti salvati da spreco grazie a collaborazione tra azienda e associazioni a Modena

A Modena, una mensa a impatto zero ha salvato 10 mila pasti dallo spreco. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra un’azienda e alcune associazioni locali. La maggior parte dei pasti vengono distribuiti nel pomeriggio, quando le luci delle mense si spengono e il traffico si calma. Grazie a questo progetto, sono state evitate tonnellate di CO2 e sono stati aiutati molte persone in difficoltà. Una soluzione concreta che si fa strada nelle case e nelle strade della città.

Nel cuore della città di Modena, dove il traffico si addormenta lentamente dopo il crepuscolo e le luci delle mense aziendali si spengono tra le 14 e le 15, un'altra storia si svolge in silenzio, ma con un impatto che si misura in pasti salvati, tonnellate di CO2 evitate e vite umane riscattate dal bisogno. Da quando, nel 2023, la mensa Hera di Modena ha attivato il progetto CiboAmico, quasi diecimila pasti sono stati recuperati in soli tre anni, destinati a chi non ha mai pensato di doverli chiedere. Non si tratta di una semplice operazione di raccolta rifiuti, ma di una catena di solidarietà che si attiva ogni giorno, alle 14.

