Sposa tradita dal silenzio | l’amica sparisce e il dolore del rifiuto

Durante il matrimonio, un’utente ha comunicato che la propria migliore amica, presente da vent'anni, non si è presentata. La donna ha anche riferito di aver notato l’assenza e il silenzio da parte dell’amica, che non ha fornito spiegazioni né motivazioni per la sua assenza. La situazione ha causato un senso di dolore e di rifiuto, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali comunicazioni intercorse.

? Cosa sapere L'utente Lovelyvibes4 riferisce l'assenza della migliore amica ventennale durante il proprio matrimonio.. Il calo degli amici stretti negli Stati Uniti scende dal 75% al 59%.. Una sposa ha subito un trauma emotivo profondo dopo che la sua migliore amica storica, con cui condivideva un legame ventennale, ha deciso di non presentarsi al suo matrimonio giustificandosi con un malessere improvviso. L’utente Lovelyvibes4 ha condiviso il proprio dolore su una nota piattaforma di discussioni social, raccontando come l’assenza della compagna di sempre sia avvenuta all’ultimo momento, senza che seguissero spiegazioni, scuse o anche solo un messaggio di riconoscimento per l’accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sposa tradita dal silenzio: l’amica sparisce e il dolore del rifiuto Notizie correlate Leggi anche: “Ci amiamo, ma non ci capiamo. Se l’ho tradita? Non c’è nessuna amica speciale”: Alvaro Morata rompe il silenzio sulla separazione da Alice Campello Leggi anche: Il Napoli sposa la linea del silenzio (Repubblica)