il napoli sposa la linea del silenzio repubblica

Il Napoli ha deciso di non rilasciare dichiarazioni sulla multa e sul divieto di trasferta imposto ai tifosi. La società e il presidente De Laurentiis preferiscono mantenere il silenzio, anche dopo gli scontri in autogrill con i supporter laziali. Intanto, l’Inter dovrà fare a meno dei propri tifosi per un mese e mezzo a causa del petardo esploso durante la partita.

Il Napoli sceglie la linea del silenzio. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi. De Laurentiis e il club nulla hanno detto a proposito del divieto di trasferta imposto fino a fine stagione ai supporter del Napoli (per gli scontri in autogrill con i laziali) mentre il petardo ad Audero costerà agli interisti un mese e mezzo di divieto. E poi c’è Conte che ha di fatto eliminato la conferenza della vigilia. Parla solo a ridosso del match, quelle due domande in tv, e poi la conferenza post-partita come al solito molto stringata. Scrive Repubblica a proposito di Genoa-Napoli senza tifosi azzurri: Nessuna obiezione in merito è stata mossa dal club azzurro, che continua a puntare a 360 gradi sul basso profilo e non è sceso in campo a tutela della stragrande maggioranza delle persone perbene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

