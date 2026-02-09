Ci amiamo ma non ci capiamo Se l’ho tradita? Non c’è nessuna amica speciale | Alvaro Morata rompe il silenzio sulla separazione da Alice Campello
Dopo settimane di silenzio, Alvaro Morata decide di parlare della rottura con Alice Campello. Il calciatore spagnolo si presenta in tv e spiega che, nonostante si amino, hanno problemi di comprensione. Niente tradimenti né amiche speciali, chiarisce, ma il loro rapporto ora è in difficoltà. La separazione sembra definitiva, anche se Morata non nasconde la sofferenza.
Alvaro Morata rompe il silenzio dopo la fine del matrimonio con Alice Campello. Il calciatore è stato ospite del programma spagnolo “ Fiesta “, dove ha fatto chiarezza sulla separazione dall’imprenditrice. Morata ha dichiarato: “ Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo”. Il giocatore ha risposto alla domanda della giornalista Alexia Rivas su un presunto tradimento da parte sua: “ Non c’è nessuna amica speciale, nulla di simile”. Morata ha aggiunto: “Non è vero che Alice sta soffrendo più di me, stiamo soffrendo entrambi”. Le sue parole hanno fatto seguito alle dichiarazioni di Campello, intercettata la scorsa settimana da Europa Press a Madrid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
