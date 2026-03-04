Sani stili di vita e cultura del movimento Amadori presente al forum dell' osservatorio Valore Sport

Il Gruppo Amadori ha partecipato alla quarta edizione del Forum dell’osservatorio Valore Sport, organizzato da The European House - Ambrosetti. La due giorni si è concentrata sulla promozione di sani stili di vita e sulla cultura del movimento, coinvolgendo istituzioni, imprese e stakeholder dell’ecosistema sportivo italiano. L’evento si è svolto con l’obiettivo di favorire il confronto tra i diversi attori del settore.

Un linguaggio che il Gruppo nato a Cesena interpreta e declina per favorire la diffusione di stili di vita attivi e consapevoli, per tutte le fasce d'età e soprattutto tra i più giovani. Come confermato dal corporate brand "Amadori - The Italian Protein Company", il Gruppo vuole promuovere attraverso iniziative di marketing e comunicazione, progetti educativi e di sostenibilità sociale, una cultura della corretta alimentazione abbinata al movimento, a fianco dello sport professionistico e supportando le realtà territoriali. "Promuovere sani stili di vita e la cultura del movimento in modo autentico e inclusivo rispecchia pienamente i nostri...

Le scuole saranno aperte anche a Luglio: attività innovative, socialità, sport, sani stili di vita ed educazione civica. Il progetto NADEF del TrentinoLa Provincia autonoma di Trento inserisce l’estensione delle attività scolastiche estive tra le priorità della legislatura.

Al Cianfarani l'evento di chiusura del progetto “Il mio ben’essere”: prevenzione, legalità e stili di vita saniAppuntamento all’auditorium Cianfarani venerdì 9 gennaio, alle ore 10, per l’evento conclusivo del progetto sulle dipendenze “Il mio ben’essere”,...

