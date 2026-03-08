' Bici in Comune' | promozione di sani stili di vita tra didattica sport e infrastrutture ciclabili

L'amministrazione comunale ha avviato il progetto ‘Bici in Comune’, un insieme di iniziative che coinvolgono attività didattiche, sportive e la realizzazione di infrastrutture ciclabili. L’obiettivo è promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, contribuendo a sviluppare stili di vita più sani tra i cittadini. Il progetto ha ottenuto il finanziamento attraverso un avviso pubblico nazionale di Sport e Salute.

A completamento del Progetto, sarà inoltre riqualificato un tratto di pista ciclabile comunale, parte della ciclovia 'Ven-To', particolarmente utilizzato per i tragitti casa-scuola-impianti sportivi. L'ultima linea di attività riguarda l'organizzazione di eventi aggregativi, culturali e didattici di tipo ciclistico sportivo. E' grazie alla collaborazione con associazioni che già promuovono nel territorio appuntamenti ciclistici consolidati, che nascono gli eventi a misura di bambino.

Sani stili di vita e cultura del movimento, Amadori presente al forum dell'osservatorio Valore SportUn linguaggio che il Gruppo nato a Cesena interpreta e declina per favorire la diffusione di stili di vita attivi e consapevoli, per tutte le fasce...

Le scuole saranno aperte anche a Luglio: attività innovative, socialità, sport, sani stili di vita ed educazione civica. Il progetto NADEF del TrentinoLa Provincia autonoma di Trento inserisce l’estensione delle attività scolastiche estive tra le priorità della legislatura.

