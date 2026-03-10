Si parla di un possibile crossover tra Wolverine e Spider-Man, due dei personaggi più noti dell’universo Marvel. Secondo alcune indiscrezioni, Marvel e Sony starebbero considerando la realizzazione di un nuovo film che unisca le avventure dei due eroi. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sul progetto o sulla data di uscita.

Marvel e Sony, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero interessate a realizzare un nuovo film tratto dai fumetti della Marvel. Marvel e Sony starebbero progettando i prossimi progetti tratti dai fumetti e, tra i possibili film, potrebbe esserci un crossover con protagonisti Wolverine e Spider-Man. La notizia, che non è ancora stata confermata dai portavoce dei due studios, sostiene che ci siano state delle conversazioni riguardanti la possibilità di sviluppare la storia che unirebbe il mondo dei mutanti con quello dell'Uomo Ragno. Le ipotesi del crossover emerse negli ultimi giorni A pubblicare l'indiscrezione è stato online MTTSH che, in precedenza, ha condiviso qualche scoop che si è successivamente dimostrato fondato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Wolverine e Spider-Man: in arrivo un crossover dedicato ai due personaggi?

