Spider-Man | Sam Raimi apre la porta a un ritorno di Tobey Maguire nel multiverso Marvel Possibile Spider-Man 4?

Tobey Maguire potrebbe tornare nei panni di Spider-Man. Sam Raimi ha lasciato aperta la porta a un possibile “Spider-Man 4” nel multiverso Marvel. I fan sognano di rivederlo in azione, e le voci sul suo ritorno si fanno sempre più insistenti. La possibilità di rivedere l’attore nel ruolo dell’eroe di New York scalda l’interesse di molti appassionati.

Il fantasma di un eroe torna a popolare i sogni dei fan: Tobey Maguire potrebbe indossare nuovamente la maschera di Spider-Man. A lanciare l’esca, inattesa e carica di significato, è stato il regista Sam Raimi, padre del primo, iconico ciclo cinematografico dedicato all’Uomo Ragno. Un’affermazione sussurrata durante la promozione del suo ultimo film, “Send Help”, che ha immediatamente acceso la miccia dell’entusiasmo e riaperto un dibattito mai sopito sul futuro del personaggio all’interno del vasto universo Marvel. La notizia, giunta in un momento in cui il multiverso è diventato una costante delle narrazioni supereroistiche, assume un peso particolare, suggerendo un possibile ritorno alle origini, a un approccio più intimo e drammatico che sembra smarrito tra le infinite ramificazioni del canone attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante una conferenza stampa, Sam Raimi ha raccontato quale scena della sua trilogia di Spider-Man preferisce.

Tobey Maguire potrebbe tornare a vestire i panni di Spider-Man.

