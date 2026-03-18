Spedizione punitiva fuori dalla discoteca si allarga l’inchiesta | chi sono i nuovi arrestati

L’inchiesta sul pestaggio avvenuto fuori dalla discoteca Xuè di Montesarchio si allarga con l’arresto di nuovi soggetti coinvolti. Dopo i primi provvedimenti, sono state emesse ulteriori ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone ritenute responsabili della spedizione punitiva avvenuta nella notte del 5 ottobre. Le indagini continuano per fare luce su quanto accaduto quella sera.

Tempo di lettura: 7 minuti Nuovo sviluppo nell’inchiesta sul pestaggio avvenuto nella notte del 5 ottobre scorso davanti alla discoteca Xuè di Montesarchio. I carabinieri, su disposizione della Procura di Benevento, hanno eseguito una nuova ordinanza di misure cautelari nei confronti di altri giovani ritenuti coinvolti nell’aggressione al minorenne Gaetano Cusano. Il giudice ha disposto il carcere per Francesco Sassano 19 anni, Kevin Bozzi, 20 anni, Simone Coppola, 22 anni, Francesco Mazzone 20 anni e Francesco Zollo 18 anni. Arresti domiciliari, invece, per Francesco Leo Lima 19 anni, Simone Rigolassi e Matteo Gilardi, entrambi 20enni. Nei... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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