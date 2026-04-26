Spaventoso incidente stradale a Torino | auto sbatte contro il palo 30enne sbalzato fuori

Un grave incidente si è verificato a Torino nella prima mattinata del 26 aprile 2026, intorno alle 4,40. Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo all’incrocio tra via Calabria e corso Potenza. A seguito dello scontro, un uomo di 30 anni è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e si trova in condizioni critiche. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi.

Grave incidente a Torino, intorno alle 4,40 del 26 aprile 2026. Un’auto, per ragioni ancora da accertare, è andata a sbattere violentemente contro un palo, all’incrocio tra via Calabria e corso Potenza. I soccorritori del 118 di Azienda Zero, poco dopo, hanno trovato un 30enne di origini egiziane.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Terribile incidente a Rivalta di Torino: muore sbalzato fuori dall'autoUn terribile incidente è stato registrato nella mattina di sabato, 7 marzo, a Rivalta di Torino intorno alle 9. Auto fuori strada per la neve, 30enne muore in un incidente stradale: a bordo sette giovaniÈ di un morto e cinque feriti (compreso il conducente) il bilancio provvisorio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 marzo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Spaventoso schianto sulla Provinciale: auto si ribalta, ferita una donna - BresciaToday; Spaventoso incidente sulla Pontina a Latina: carambola tra tre auto, una finisce cappottata; Auto ribaltata, volo spaventoso: incidente shock in Italia, lei bloccata tra le lamiere; Incidente spaventoso in Italia morti e feriti gravi Auto distratto impatto tremendo. Spaventoso incidente stradale a Torino: auto sbatte contro il palo, 30enne sbalzato fuoriEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... torinotoday.it Scontro tra due auto a Sassari: paura per i conducentiNel primo pomeriggio, all'altezza dell'innesto tra la ex 131 e la Sassari-Ittiri, si è verificato uno spaventoso incidente stradale ... sassarioggi.it Porsche GT3 RS, incidente spaventoso a Malibù: la sportiva perde il controllo e percorre centiniaia di metri fuori strada, due i feriti https://auto.everyeye.it/notizie/porsche-gt3-incidente-disastroso-malibu-sportiva-esce-strada-due-feriti-874043.htmlutm_medi - facebook.com facebook