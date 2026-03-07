Terribile incidente a Rivalta di Torino | muore sbalzato fuori dall' auto

Nella mattinata di sabato 7 marzo, a Rivalta di Torino, si è verificato un grave incidente stradale alle 9. Un'auto è uscita di strada e una persona è stata sbalzata fuori, riportando ferite gravi. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma purtroppo l’automobilista è deceduto a causa delle ferite riportate. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un terribile incidente è stato registrato nella mattina di sabato, 7 marzo, a Rivalta di Torino intorno alle 9.30, in via Grugliasco. In fase di accertamento e ricostruzione la dinamica del violento sinistro mortale che ha coinvolto un'auto, avvenuto in maniera autonoma all'altezza dell'azienda agricola Borca. L'incidente è stato fatale per una persona che si trovava a bordo dell'auto che si è ribaltata. Sbalzata fuori dall'abitacolo, una donna di 35 anni, residente a Rivoli, è deceduta dopo essere stata rianimata per oltre trenta minuti dall'équipe del servizio regionale di elisoccorso. Sul posto si trovano gli agenti di polizia locale, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Grugliasco Allamano e Rivalta di Torino, e il personale sanitario del 118 Azienda Zero.