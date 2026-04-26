Spari in piazza a Roma il 25 aprile colpiti marito e moglie da un uomo in moto | indaga la Digos

Il 25 aprile in piazza a Roma, un uomo in moto vestito con mimetica e volto coperto ha sparato con una pistola di arma compressa, ferendo una coppia. La Digos sta conducendo le indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare il responsabile. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sulle conseguenze dei colpi è stato comunicato.

Vestito con una mimetica e col volto coperto, ha fatto partire dei colpi da una pistola di arma compressa e ha ferito una coppia: indaga la Digos.🔗 Leggi su Fanpage.it

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