Durante un corteo del 25 aprile a Roma, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro due persone iscritte all'Anpi, rimaste ferite. Le due vittime sono un uomo e una donna, marito e moglie, che partecipavano alla commemorazione con il fazzoletto dei partigiani al collo. La situazione ha generato tensione anche a Milano, dove si sono verificati altri momenti di scontro durante le manifestazioni.

Due iscritti all'Anpi, con il fazzoletto dei partigiani al collo, erano in cerca di un bar in via delle Sette Chiese, a Roma, vicino alla piazza della manifestazione per il 25 aprile, quando due persone a bordo di uno scooter si sono fermate e una di loro ha estratto una pistola ad aria compressa, esplodendo alcuni colpi. I due, marito e moglie, sono stati colpiti al collo ed alla guancia il primo, alla spalla la seconda. Hanno perso sangue, ma nessuno dei due è grave. Si stanno sottoponendo alle medicazioni e «stanno bene». Ma, aggiungono, «quello che è successo è una cosa gravissima». Sono in corso indagini della Digos: al vaglio le immagini delle telecamere per risalire ai responsabili.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Corteo del 25 aprile a Roma, spari contro due iscritti Anpi: feriti marito e moglie. Tensione a Milano

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