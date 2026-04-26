Spari il grido e il terrore alla cena coi giornalisti | Trump messo in salvo attentatore neutralizzato un agente ferito i video

Durante una cena con giornalisti, sono stati uditi spari e un grido che ha scatenato il panico tra i presenti. L’attentatore è stato immediatamente neutralizzato e un agente di sicurezza è rimasto ferito. Donald Trump è stato messo in salvo, mentre alcuni video mostrano il momento in cui si sono verificati gli spari e il tentativo di fermare l’assalitore. La scena si è svolta in un’atmosfera di confusione e paura.

Ancora un attentato a Donald Trump. Prima il sottofondo di chiacchiericcio e bicchieri che tintinnano. E all’improvviso, il fragore degli spari che risuona nitido nel salone delle feste del Washington Hilton e lo sguardo di terrore della first lady alimentato da un grido che su tutti copre frastuono e caos: «Spari!». E in un attimo si scatena il finimondo che l’immagine di un uomo della sicurezza del presidente che immediatamente fa scudo a Donald Trump, e la corsa di agenti del secret Service e forze speciali, descrivono con inquietante evidenza. Momenti di puro terrore al Washington Hilton, dove il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato scortato d’urgenza fuori dal palco dagli agenti del Secret Service a seguito di colpi d’arma da fuoco esplosi durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Spari”, il grido e il terrore alla cena coi giornalisti: Trump messo in salvo, attentatore neutralizzato, un agente ferito (i video) Uomo armato entra nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service Notizie correlate Spari alla cena con Trump. Ferito un agente. Attentatore catturato. Il presidente messo in salvoWashington, 26 aprile 2026 – Momenti di forte tensione nella notte a Washington durante la tradizionale cena annuale dei corrispondenti della Casa... Ecco l'attentatore: gli spari alla cena dei giornalisti e la fugaNelle immagini pubblicate sul profilo Truth di Donald Trump, la ripresa delle camere di sorveglianza mostra il sospettato per gli spari alla cena del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spari durante il 25 aprile a Roma, ferita una coppia dell'Anpi: i colpi esplosi da un uomo in motorino; 25 aprile, tre colpi con una pistola ad aria compressa contro una coppia dell’Anpi a Roma. Disordini a Milano; 25 aprile, Mattarella a San Severino Marche. Aggressioni ai cortei di Roma e Milano; Antisemitismo e spari ai cortei. Spari al corteo per il 25 aprile, Meloni: «E si dicono per la libertà». La condanna di Conte e SchleinResta divisiva la festa che più di ogni altra dovrebbe unire. Il 25 aprile è segnato ancora una volta dalle divisioni di piazza, gli spari a Roma, gli scontri a Milano. E, in ... ilgazzettino.it Trump e il trucco di magia: Segnale per gli spari. Il video scatena i complottistiLa cena con l'associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca si è trasformata in una notte di paura, quando spari si sono uditi a pochi metri dalla sala. Il presidente Donald Trump è rimasto illeso, ... msn.com Le immagini dal tavolo del presidente dopo gli spari: Trump e Vance portati via dagli agenti - facebook.com facebook Un boato, quattro o forse sei spari, e poi il panico. Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca. Gli spari a pochi metri dal presidente americano e da tutti i x.com