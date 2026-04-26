Nelle immagini condivise sul profilo Truth di Donald Trump si vede un uomo che, poco dopo aver sparato durante una cena con giornalisti, si allontana rapidamente dal luogo dell’attacco. Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano il sospettato mentre si allontana subito dopo aver fatto fuoco, prima di scomparire dalla scena. La polizia sta analizzando i video per identificare e rintracciare il responsabile dell’episodio.

Nelle immagini pubblicate sul profilo Truth di Donald Trump, la ripresa delle camere di sorveglianza mostra il sospettato per gli spari alla cena del presidente Usa con i giornalisti fuggire, dopo l'attacco. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che il sospettato al centro dell'incidente di sicurezza verificatosi durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca era in possesso di diverse armi. Trump, la First Lady e alti funzionari sono stati evacuati dall'evento annuale a Washington DC in seguito a una sparatoria avvenuta all'esterno della sala da ballo. Il sospettato è stato identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, di Torrance, in California, secondo quanto riferito da due funzionari delle forze dell'ordine all'Associated Press.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ecco l'attentatore: gli spari alla cena dei giornalisti e la fuga

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la Repubblica. . Si chiama Cole Tomas Allen l'uomo identificato come l'attentatore al gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Trentun’anni, viene da Torrence, in California. Secondo i media americani sarebbe un insegnante part-time, ingegnere meccanico - facebook.com facebook

Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato l'attentatore x.com