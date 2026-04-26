Spari durante il Galà con Trump i sospetti dell' Iran | C' è odore di messinscena

Durante un evento ufficiale alla Casa Bianca, si sono verificati degli spari mentre era in corso una cena dei corrispondenti. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha commentato la vicenda, affermando che ci sarebbero segnali di una possibile messinscena. Finora non sono state rese note informazioni ufficiali sulle circostanze dell’accaduto, e le autorità statunitensi stanno conducendo le indagini per chiarire quanto avvenuto.

L’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim solleva dubbi sulla sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, alla presenza del presidente Donald Trump. Secondo quanto riportato, l’episodio avrebbe «suscitato dubbi e molti interrogativi fin dai primi minuti». I sospetti rilanciati da Tasnim L’agenzia iraniana parla apertamente di possibili incongruenze, facendo riferimento anche a commenti circolati online negli Stati Uniti. «Numerosi utenti del web si chiedono se si tratti di una messa in scena e quale sia l’obiettivo di Trump», si legge, con l’ipotesi che l’episodio possa essere sfruttato in vista delle elezioni di metà mandato o in chiave geopolitica.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Spari durante il Galà con Trump, i sospetti dell'Iran: “C'è odore di messinscena” L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte” Notizie correlate Usa, spari durante la cena di Trump con i giornalisti: il momento dell’attaccoIl presidente Donald Trump è stato evacuato alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca dopo che un uomo ha aperto il fuoco, ferendo un... Trump evacuato tra gli spari al gala di Washington: ‘Pensavo fosse un vassoio’, il dettaglio che inquietaPanico alla cena dei corrispondenti: colpi d’arma da fuoco e fuga in pochi secondi Doveva essere una serata simbolica, uno di quei momenti in cui... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Spari durante il gala dei corrispondenti in Usa, Trump portato fuori; Sparatoria al gala dei media con Trump arrestato l'aggressore. Presidente: L'uomo aveva molte armi; Spari durante il gala dei corrispondenti in Usa, Trump portato fuori; Spari durante il gala dei corrispondenti in Usa, Trump portato fuori. Spari durante il Galà con Trump, i sospetti dell'Iran: C'è odore di messinscenaL’agenzia Tasnim rilancia sospetti sull’episodio alla cena dei corrispondenti. Ipotesi legate a strategie politiche ... gazzettadelsud.it Terrore al galà di Trump. Spari con un ferito. E intanto il Tycoon blocca i negoziati con l’IranL’uomo armato, che è stato subito fermato, si era introdotto nella cena con i corrispondenti accreditati presso la Casa Bianca. Fermati i negoziati mentre il capo delegazione iraniano era già in volo ... famigliacristiana.it RTL 102.5. . Il racconto dell'inviato di Iacopo Luzi, inviato dell'Adnkronos presente alla Casa Bianca in occasione della cena dei corrispondenti durante la quale ci sono stati spari. #NonStopNews - facebook.com facebook Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD x.com