Spari durante il Galà con Trump i sospetti dell' Iran | C' è odore di messinscena

Da feedpress.me 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento ufficiale alla Casa Bianca, si sono verificati degli spari mentre era in corso una cena dei corrispondenti. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha commentato la vicenda, affermando che ci sarebbero segnali di una possibile messinscena. Finora non sono state rese note informazioni ufficiali sulle circostanze dell’accaduto, e le autorità statunitensi stanno conducendo le indagini per chiarire quanto avvenuto.

L’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim solleva dubbi sulla sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, alla presenza del presidente Donald Trump. Secondo quanto riportato, l’episodio avrebbe «suscitato dubbi e molti interrogativi fin dai primi minuti». I sospetti rilanciati da Tasnim L’agenzia iraniana parla apertamente di possibili incongruenze, facendo riferimento anche a commenti circolati online negli Stati Uniti. «Numerosi utenti del web si chiedono se si tratti di una messa in scena e quale sia l’obiettivo di Trump», si legge, con l’ipotesi che l’episodio possa essere sfruttato in vista delle elezioni di metà mandato o in chiave geopolitica.🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Spari durante il Galà con Trump, i sospetti dell'Iran: “C'è odore di messinscena”

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