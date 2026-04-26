Durante una cena dei corrispondenti all’Hilton di Washington, sono stati uditi un boato e successivamente quattro o sei spari. L’evento, che si svolgeva di sera, si è interrotto bruscamente a causa delle esplosioni, creando momenti di paura tra i presenti. La serata, dedicata alla celebrazione della libertà di stampa, si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area. Nessuna informazione immediata sul numero di feriti o sull’identità degli aggressori.

Un boato, poi quattro o forse sei spari, e un sabato sera che doveva celebrare la libertà di stampa si è trasformato in un incubo. Alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, per la prima volta con la partecipazione del presidente Donald Trump, un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton di Washington. Gli spari sono risuonati a pochi metri dal presidente americano e dai principali membri del governo, tra cui il vicepresidente JD Vance, l’attorney general Todd Blanche e il direttore dell’Fbi Kash Patel. Nel salone erano presenti circa 2.600 giornalisti, molti dei quali si sono rifugiati sotto i tavoli o dietro le colonne, in preda al panico, in uno dei luoghi simbolo della capitale, teatro nel 1981 del ferimento dell’allora presidente Ronald Reagan.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Spari all’Hilton di Washington durante la cena dei corrispondenti: paura a pochi metri da Trump

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