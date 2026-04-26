La tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca è stata annullata a causa di un episodio di sparatoria verificatosi nell'hotel Hilton di Washington, dove si stava svolgendo l'evento. Un uomo ha sparato nella lobby dell'albergo, portando alla cancellazione della serata. La polizia ha intervenuto immediatamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

La cena dei corrispondenti della Casa Bianca è stata cancellata dopo che un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell' hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo l'evento. Lo ha annunciato Weijia Jiang, giornalista della Cbs e presidente dell'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cena dei corrispondenti della Casa Bianca cancellata dopo gli spari

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