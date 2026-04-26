Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, si sono verificati momenti di tensione quando la vedova di Charlie Kirk, assassinato durante un comizio a settembre, è stata portata via in lacrime dalla sala di un hotel Hilton. La donna era presente all’evento insieme ad altri ospiti, ma gli spari hanno interrotto la serata, creando scompiglio tra i presenti. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Un secolo dopo, ci risiamo. Italia e Germania a braccetto dalla parte sbagliata della Storia Nuovo attentato a Donald Trump, un uomo spara durante la cena con i corrispondenti alla Casa Bianca: ferito un agente del Secret Service, presidente illeso Trump minaccia la sospensione della Spagna dalla Nato, la docente di diritto internazionale: “Non può farlo, non è previsto dai Trattati” NUOVO ATTENTATO AL PRESIDENTE AMERICANO, un uomo spara durante la cena con i giornalisti alla Casa Bianca: ferito un agente del Secret Service, Trump e Melania illesi Un uomo, poi identificato con il 31enne Cole Tomas Allen, ha sorpassato di corsa i metal detector con un'arma in pugno e ha aperto il fuoco contro un agente, ferendolo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spari alla cena di Trump, la vedova di Charlie Kirk portata via in lacrime dalla sala dell’Hilton

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