Durante una cena di gala con i giornalisti presso un hotel, un uomo di 31 anni proveniente dalla California ha aperto il fuoco, secondo quanto mostrano le immagini di videosorveglianza pubblicate dal presidente statunitense sui social. Le riprese ritraggono il momento dell’attacco e la fuga del sospetto, mentre la sicurezza intervenuta ha cercato di bloccare il soggetto. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o motivazioni dell’azione.

Un secolo dopo, ci risiamo. Italia e Germania a braccetto dalla parte sbagliata della Storia Nuovo attentato a Donald Trump, un uomo spara durante la cena con i corrispondenti alla Casa Bianca: ferito un agente del Secret Service Trump-Nato, il rapporto è ai minimi storici: così gli Alleati pagano il dissenso sull’Iran e prendono le distanze dagli Usa Meloni contro la presenza di Putin al G20, poi invoca meno tensioni nella Nato. Ma assicura: “Rapporti con gli Usa sempre solidi” NUOVO ATTENTATO AL PRESIDENTE AMERICANO, un uomo spara durante la cena con i giornalisti alla Casa Bianca: ferito un agente del Secret Service, Trump e Melania illesi Un uomo, poi identificato con il 31enne Cole Tomas Allen, ha sorpassato di corsa i metal detector con un'arma in pugno e ha aperto il fuoco contro un agente, ferendolo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spari alla cena di Trump con i giornalisti, la fuga dell’attentatore e la reazione della sicurezza: le immagini della videosorveglianza

Trump: “L'unica ragione per cui gli iraniani sono ancora in vita è negoziare”

Notizie correlate

Ecco l'attentatore: gli spari alla cena dei giornalisti e la fugaNelle immagini pubblicate sul profilo Truth di Donald Trump, la ripresa delle camere di sorveglianza mostra il sospettato per gli spari alla cena del...

Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca, Trump portato al sicuro(Adnkronos) – Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Trump, spari alla cena dei giornalisti: cos'è successo e cosa sappiamo; Al tavolo 219 della cena con Trump, cento metri dall’attentatore: gli spari, poi tutti a terra; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace; Spari alla cena di Trump, chi è l'attentatore. Il presidente pubblica la foto.

Spari alla cena dei giornalisti al Washington Hilton, identificato l’attentatore. Trump: È una persona malataAttentato durante una cena al Washington Hilton alla presenza di Donald Trump: feriti due agenti, arrestato un uomo armato, indagini federali in corso sulla dinamica dell’episodio. notizie.it

Spari durante la cena di gala con i giornalisti: Trump avvertito della minaccia(La Presse)- Il presidente Donald Trump è stato evacuato alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca dopo che un uomo ha aperto il fuoco, ferendo un agente. Nelle immagini il momento in cui ... ilgiornale.it

Spari alla cena dei giornalisti con Trump, uomo arrestato. Il presidente in salvo: «Serve pace, è un malato» - facebook.com facebook

Un boato, quattro o forse sei spari, e poi il panico. Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca. Gli spari a pochi metri dal presidente americano e da tutti i x.com