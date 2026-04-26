Spari alla cena di Trump con i giornalisti il nostro testimone | Ho sentito i colpi e mi è stato subito chiaro era un attentato

Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, alcuni presenti hanno udito dei colpi appena pochi minuti dopo l'inizio dell’evento, con un testimone che ha dichiarato di aver capito subito si trattasse di un attentato. La serata vedeva la partecipazione dell’ex presidente e di molti membri del suo gabinetto, in un’occasione che aveva come protagonisti i giornalisti, spesso al centro di critiche da parte dell’amministrazione.

(Adnkronos) – La cena dei corrispondenti della Casa Bianca era iniziata da pochi minuti. Donald Trump e quasi tutto il suo gabinetto presidenziale erano appena entrati, accolti dagli stessi giornalisti che questa amministrazione un giorno attacca, un giorno deride, un giorno critica duramente. A sorprendere i più, la presenza simultanea del presidente e del suo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Stai zitta, porcellina. Trump insulta una giornalista a bordo dell'Air Force One Notizie correlate Attentato a Trump, i colpi e la fuga: il momento degli spari alla cena dei giornalisti all’HiltonUn uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca... Leggi anche: Attentato alla cena di Donald Trump con i giornalisti a Washington, uomo spara: cos'è successo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trump, spari alla cena dei giornalisti: cos'è successo e cosa sappiamo; Al tavolo 219 della cena con Trump, cento metri dall’attentatore: gli spari, poi tutti a terra; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace; Spari alla cena di Trump, chi è l'attentatore. Il presidente pubblica la foto. Spari durante la cena di gala con i giornalisti: Trump avvertito della minaccia(La Presse)- Il presidente Donald Trump è stato evacuato alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca dopo che un uomo ha aperto il fuoco, ferendo un agente. Nelle immagini il momento in cui ... ilgiornale.it Spari alla cena dei giornalisti, identificato l’attentatore. Trump: È una persona malataAttentato durante una cena al Washington Hilton alla presenza di Donald Trump: feriti due agenti, arrestato un uomo armato, indagini federali in corso sulla dinamica dell’episodio. notizie.it Spari alla cena con Trump, il presidente: «Questo attentato non mi distoglierà dal vincere la guerra in Iran» - facebook.com facebook Un boato, quattro o forse sei spari, e poi il panico. Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca. Gli spari a pochi metri dal presidente americano e da tutti i x.com