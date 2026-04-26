Durante una cena organizzata con i giornalisti della Casa Bianca a Washington, un uomo ha aperto il fuoco, ferendo una persona. L’incidente è avvenuto mentre l’evento era in corso e le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul posto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Spari alla cena con Donald Trump. Momenti di panico nella notte italiana a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, a cui partecipavano anche il presidente e i vertici dell’amministrazione Usa. Un uomo armato ha sparato diversi colpi prima di venire bloccato dagli agenti del Secret Service, uno dei quali è rimasto ferito. Portati via in sicurezza il presidente Trump e il vice Vance. In corso le indagini, non è chiaro se l’obiettivo dell’attentato fosse proprio Trump, come appare presumibile. Spari alla cena con Donald Trump a Washington L'attentato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca Arrestato l'attentatore: chi è Spari alla cena con Donald Trump a Washington L’attentato è avvenuto nella serata di sabato 25 aprile attorno alle 20.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Attentato alla cena di Donald Trump con i giornalisti a Washington, uomo spara: cos'è successo

Uomo armato entra nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service

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L'inviato di Repubblica, Paolo Mastrolilli, era presente nella sala dell'hotel di Washington in cui si svolgeva la cena di Donald Trump con i giornalisti accreditati. Il suo racconto x.com