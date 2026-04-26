Spari alla cena di Trump con i giornalisti alla Casa Bianca presidente illeso L’uomo fermato è un docente sviluppatore di videogiochi

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile, durante la cena dei giornalisti alla Casa Bianca, sono stati uditi dei colpi d'arma da fuoco. Il presidente è stato messo in sicurezza e rimasto illeso. Un uomo, identificato come un docente sviluppatore di videogiochi, è stato fermato dalle forze dell'ordine. L'evento ha causato l’interruzione dell’evento e l’intervento delle forze di sicurezza.

Nella notte italiana tra il 25 e il 26 aprile Donald Trump è stato portato via dalla cena per i corrispondenti alla Casa Bianca dopo che un attentatore ha fatto esplodere alcuni colpi d'arma da fuoco. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca, Trump portato al sicuro(Adnkronos) – Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo... Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’uomo che ha sparato alla cena dei giornalisti della Casa BiancaLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trump si ripara alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: gli spari, il parapiglia; Trump, spari alla cena dei giornalisti: cos'è successo e cosa sappiamo; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace; Attentato a Washington, Trump salvato: spari e un agente colpito, cosa è successo. Spari alla cena dei giornalisti al Washington Hilton, identificato l’attentatore. Trump: È una persona malataAttentato durante una cena al Washington Hilton alla presenza di Donald Trump: feriti due agenti, arrestato un uomo armato, indagini federali in corso sulla dinamica dell’episodio. notizie.it Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca, Trump viene portato via. Melania si nasconde sotto al tavolo, caos all'Hilton di WashingtonTerrore all'hotel Hilton di Washington dove un uomo armato ha aperto il fuoco durante la cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Donald Trump e il vice JD Vance sono stati ... leggo.it Gli attimi dopo la sparatoria nella ballroom, la sala sotterranea, del Washington Hilton, durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca Video di Alberto Simoni e Iacopo Luzi #usa #trump #washington - facebook.com facebook Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: “Un uomo malato, serve pace” x.com