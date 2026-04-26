Attentato a Trump notizie in diretta | fermato l’uomo che ha sparato alla cena dei giornalisti della Casa Bianca

Nella notte si è verificato un incidente presso un hotel di Washington durante una cena di gala dei giornalisti della Casa Bianca. Un uomo ha sparato, colpendo il presidente americano presente all'evento. Immediatamente è stato fermato dalle forze dell'ordine, che hanno intervenuto sul posto. La scena si è conclusa con l'arresto dell'individuo, mentre l'evento è stato interrotto e le autorità hanno avviato le indagini.