Attentato a Trump notizie in diretta | fermato l’uomo che ha sparato alla cena dei giornalisti della Casa Bianca
Nella notte si è verificato un incidente presso un hotel di Washington durante una cena di gala dei giornalisti della Casa Bianca. Un uomo ha sparato, colpendo il presidente americano presente all'evento. Immediatamente è stato fermato dalle forze dell'ordine, che hanno intervenuto sul posto. La scena si è conclusa con l'arresto dell'individuo, mentre l'evento è stato interrotto e le autorità hanno avviato le indagini.
Le notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che si è tenuta all'hotel Hilton di Washington. Fermato l'attentatore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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