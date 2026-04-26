Spari alla cena della Casa Bianca Re Carlo chiama Trump | Informato sugli sviluppi la visita negli Usa è confermata ma le disposizioni di sicurezza saranno ampiamente discusse

Durante una cena presso la residenza ufficiale, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma. Il re ha contattato l’ex presidente statunitense, confermando che la visita negli Stati Uniti si svolgerà come previsto. È stato riferito che il monarca è stato aggiornato sugli sviluppi e che tutte le persone presenti sono rimaste illese. Le autorità si stanno occupando di discutere le misure di sicurezza necessarie per gli eventi futuri.

“Sua maestà è stato informato puntualmente sugli sviluppi ed è sollevato nel sapere che il presidente, la First Lady e tutti gli ospiti sono rimasti illesi”. Carlo III ha contattato personalmente e privatamente Donald Trump e la moglie Melania, per esprimere la sua solidarietà per quanto accaduto nella serata di sabato durante la cena della Casa Bianca con i corrispondenti delle testate giornalistiche internazionali. Il gala, che si stava tenendo all’hotel Hilton di Washington, è stato interrotto bruscamente da alcuni spari partiti dopo che un uomo armato avrebbe tentato di superare i controlli di sicurezza per fare irruzione nel salone allestito per l’occasione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spari alla cena della Casa Bianca, Re Carlo chiama Trump: “Informato sugli sviluppi, la visita negli Usa è confermata ma le disposizioni di sicurezza saranno ampiamente discusse” Notizie correlate Leggi anche: Paura per Trump, spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca Spari alla cena dei giornalisti della Casa Bianca. Trump e Vance illesiUn uomo ha aperto il fuoco nella lobby del Washington Hilton, l’albergo dove si svolge la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump: Mia professione pericolosa; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace; Trump si ripara alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: gli spari, il parapiglia; Washington, spari alla cena di Trump con i giornalisti: il presidente portato via dalla sicurezza. Spari a cena Trump, fermato 31enne. Il presidente Usa: Serve la sala da ballo. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti alla Casa Bianca: arrestato. LIVE ... tg24.sky.it Attentato a Trump, spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: «L'attentatore aveva diverse armi, voleva uccidere»Le notizie di domenica 26 aprile sull'attentato alla Casa Bianca durante la cena con i giornalisti corrispondenti. Il presidente Usa: «L'attentatore viene dala California ed è una persona malata» ... corriere.it Trump: "Quanto accaduto mostra perché serve la ballroom alla Casa Bianca". Il primo post del tycoon il giorno dopo gli spari alla cena dei corrispondenti #ANSA - facebook.com facebook Cos’è la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca x.com