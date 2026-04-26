Durante una cena con i giornalisti a Washington, un uomo ha aperto il fuoco e ferito alcune persone. L’attentatore, secondo le prime ricostruzioni, era armato con diverse armi da fuoco. La sicurezza presente sul posto ha reagito prontamente, gestendo la situazione. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

L’uomo che ha aperto il fuoco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington “ aveva molte armi “. Lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa dopo la sparatoria.”È stato un evento del tutto inaspettato, ma gestito in modo incredibilmente efficace dai Servizi Segreti e dalle forze dell’ordine” ha aggiunto il tycoon. “Si trattava di un evento dedicato alla libertà di parola, che avrebbe dovuto riunire i membri di entrambi i partiti con i rappresentanti della stampa. E in un certo senso ci è riuscito, perché ho visto una sala completamente unita, ed è stato, per certi versi, molto bello da vedere. Un uomo ha assaltato un checkpoint di sicurezza era armato di diverse armi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spari alla cena con i giornalisti, Trump: “L’attentatore aveva molte armi. Evento inaspettato, gestito in modo efficace dalla sicurezza”

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