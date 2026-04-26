Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca Trump portato al sicuro Chi è l’attentatore

Durante la cena con i giornalisti della Casa Bianca presso il Washington Hilton, sono stati uditi degli spari che hanno causato il rapido intervento degli agenti dei Servizi Segreti, i quali hanno messo in sicurezza il presidente degli Stati Uniti. Trump è stato subito portato lontano dal luogo dell’accaduto. Al momento non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’attentatore o sui motivi dell’episodio. La scena si è conclusa con l’evacuazione del pubblico presente.

Paura alla tradizionale cena con i giornalisti Usa. Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca al Washington Hilton. Anche il vicepresidente JD Vance e i membri del Gabinetto di Trump presenti all’evento sono stati fatti uscire di corsa. Gli spari e l’allarme. Diversi agenti del Secret Service hanno gridato “spari” durante la cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, secondo quanto riportato dai giornalisti presenti, compreso il collaboratore dell’Adnkronos Iacopo Luzi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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