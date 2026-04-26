Durante una cena con giornalisti e il presidente, sono stati uditi degli spari. Un reporter dell'agenzia AP ha descritto il momento come un grande trambusto, con tutti che si sono messi a terra. La cena era appena cominciata e il presidente insieme alla First Lady erano stati appena fatti entrare nella sala. Non ci sono ancora dettagli sul numero di colpi o eventuali feriti.

“La cena era appena iniziata. I l Presidente e la First Lady erano appena stati accompagnati nella sala. Pochi minuti dopo, gli ospiti erano alle prese con la prima portata quando si è scatenato un gran trambusto”. Inizia così a raccontare la serata dell’hotel Hilton di Washington con gli spari a pochi metri dal presidente americano, Aamer Madhani, giornalista di Ap che era presente alla serata di gala. Un 31enne originario della California, poi arrestato, ha aperto il fuoco nella lobby dell’albergo ferendo un agente del secret service. “Eravamo tutti lì, tutti i giornalisti, tutti gli ospiti, tutte le personalità di spicco erano a terra – ha continuato – I servizi segreti si sono mossi molto, molto rapidamente”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spari alla cena dei giornalisti con Trump, il racconto reporter Ap: "Gran trambusto, ci siamo trovati tutti a terra"

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